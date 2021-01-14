Москва, , 13:20 — REGNUM Налоговое администрирование в России неизбежно должно будет упрощаться. Об этом 14 января заявил заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Сазанов на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, на данный момент у государства в различных ведомствах и министерствах формируется огромный пласт цифровых данных. Причем эти системы являются разрозненными.

«Со временем, и это неизбежный путь эволюции, мы начнём понимать, что эти данные можно обобщать и упрощать налоговое администрирование для налогоплательщиков. Как это будет происходить пока не ясно. Но пласт данных неизбежно приведет к упрощению налогового администрирования», — сказал Сазанов.

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