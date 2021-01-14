Киев, 14 января 2021, 13:17 — REGNUM Украинская госкомпания «Нафтогаз» в 2020 году оказала Газпрому услуги по транспортировке газа на сумму $2,11 млрд. Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза».
Кроме того, в конце 2020 года «Нафтогаз» оказал Газпрому дополнительные услуги, за что получил более $30 млн
В пресс-службе отметили, что Газпром полностью рассчитался с «Нафтогазом».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук заявил, что «Нафтогаз» продавал и продолжает продавать газ украинским потребителям по завышенной цене и таким образом зарабатывает на населении страны.
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