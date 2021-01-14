Уфа, , 13:16 — REGNUM Более 200 тысяч человек обратилось в центры занятости Башкирии в 2020 году в поиске работы. Об этом 14 января сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова на брифинге в республиканском правительстве.

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По ее словам, пик регистрируемой безработицы в регионе пришелся на конец сентября 2020 года. Тогда численность безработных составила 129 тысяч человек (на начало 2020 года численность безработных составляла порядка 18 тысяч человек).

Более 70 тысяч человек нашли работу при содействии службы занятости населения региона.

Иванова отметили, что ситуация на рынке труда Башкирии остается напряженной, но не критической. 206 тысяч граждан были поддержаны пособием по безработице на общую сумму в семь млрд рублей. В 2019 года сумма поддержки составила 1,8 млрд рублей.

Сообщается, что средний размер пособия по безработице в 2020 году составил порядка восьми тысяч рублей.

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