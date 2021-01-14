Подгорица, , 13:12 — REGNUM Согласно последнему отчету Всемирного банка, Черногория является одной из четырех стран, наиболее пострадавших от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Помимо Черногории, это Сейшельские острова, Мальдивы и Кабо-Верде.

Экономический аналитик Предраг Дрекун комментирует такие оценки Всемирного банка как очень простые, потому что экономическая система Черногории концептуально не устойчива к сильным ударам глобального характера.

«У нас отчетливо и структурно неблагоприятная экономика, зависящая от импорта, очень высокая эластичность экономики по отношению к одной экономической отрасли, рост дефицита внешней торговли и, как выясняется, плохой ответ на глобальные вызовы, которые сократили ВВП почти на 20%», — сказал Дрекун.

Он добавляет, что, если Черногория продолжит тщетную борьбу с последствиями, вместо того, чтобы устранять причины, она все равно будет находиться в незавидном обществе наиболее пострадавших экономик.

«Потому что последствия пандемии повлияли на туризм на глобальном уровне, и мы зависим от туризма, прямое и косвенное влияние которого на ВВП составляет более 30 процентов», — объясняет Дрекун.

Экономический аналитик Василий Костич также считает, что Черногория по степени экономического воздействия обоснованно оказалась в обществе стран, с которыми, по его словам, ее нельзя было сравнить по другим социально-экономическим, культурным и историческим критериям.

«Этот факт может принести нам значительную пользу, несмотря на то, что в худшем случае, из-за глубины экономического спада, мы осознали то, на что мы указывали годами, что экономика Черногории не должна зависеть от одной отрасли и должна быть диверсифицирована», — отмечает Костич.