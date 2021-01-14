Москва, , 13:06 — REGNUM Нефть и газ ещё долгое время будут играть существенную роль в мировом топливно-энергетическом балансе, однако происходящую смену акцентов в мировой хозяйственной системе игнорировать нельзя. Об этом сегодня, 14 января, в видеообращении к участникам Гайдаровского форума заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«В числе глобальных вызовов мы видим, например, начавшуюся структурную перестройку мирового энергобаланса, — сказал премьер-министр. — И хотя нефть и газ ещё долго будут играть в нём существенную роль, нельзя игнорировать смену акцентов в мировой хозяйственной системе».

Глава российского правительства подчеркнул, что «это действительно серьёзный вызов» для российской экономики.

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«Именно поэтому важно изменить её структуру, сделать её максимально разнообразной, наращивать темпы развития производств по выпуску нефтегазохимической продукции, спрос на которую в мире растёт», — подчеркнул Мишутин.

Также, по его словам, необходимо продолжать политику по диверсификации экспорта газа, в том числе и в виде сжиженного природного газа.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство закладывает в стратегию развития возможность оперативного реагирования на новые вызовы, которые могут возникнуть в ближайшие десять лет.

«Очень важно не оставаться в плену у старых догм и привычных, а потому зачастую удобных, решений», — заявил председатель правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что к 2035 году доля газа превысит долю нефти в мировом энергобалансе или, по меньшей мере, сравняется с ней. Подтверждением тому он считает все тенденции, которые наблюдаются в нефтегазовом секторе.

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Миллер подчеркнул, что пока экономические модели, которые основаны на использовании возобновляемых источников энергии, выглядят неэффективными, в то время как у газа есть множество конкурентных преимуществ.