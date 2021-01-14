Москва, , 13:04 — REGNUM Объем продаж российских автомобилей «Лада» в Узбекистане по итогам 2020 года сократился на 25%, до 5 тыс. единиц. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на заместителя президента АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Оливье Морена.

В Казахстане за год продали 17,5 тыс. автомобилей «Лада», что составило 19,6% авторынка республики в Белоруссии — 10,3 тыс., или 19,5% авторынка. Спад общего экспорта автомобилей АвтоВАЗа в 2020 году составил 18%.

Напомним, в 2019 году в Узбекистане продали 6,6 тыс. автомобилей «Лада», что в 2,5 раза больше, чем в 2018 году. В 2019 году общий объем продаж автомобилей «Лада» за рубежом вырос на 32%.

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