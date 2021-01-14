Москва, , 12:59 — REGNUM Курс рубля 14 января снова следует за нефтяными котировками. А они умеренно поднимаются после некоторой коррекции накануне, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

Валюта Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«На цены повлияли данные о сокращении добычи нефти в США на 3,2 млн баррелей при прогнозе лишь в 2,3 млн баррелей.

Кроме того, рынки ожидают 14 января представления Джо Байденом его масштабного проекта денежного стимулирования экономики. Речь может идти о дополнительном выделении нескольких триллионов долларов.

Предположение об этом поддерживает рост рисковых активов, в том числе рубля. Позитивом для них выступили и оптимистичные данные об увеличении в декабре экспорта Китая на 18,1%, что говорит о восстановлении китайской и мировой экономики.

В то же время решение об импичменте Дональда Трампа, принятое палатой представителей Конгресса США, было ожидаемым и мало повлияло на рынки.

В таких условиях рубль осторожно укрепляется. На сегодня вероятно сохранение его котировок в диапазоне 72,80—74 руб./доллар», — считает эксперт.

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