Подгорица, , 12:56 — REGNUM Петар Голубович из черногорского центра исследований и развития туризма полагает, что благодаря погодным условиям, а на севере Черногории выпало много снега, есть надежда на успешный зимний туристический сезон.

«Снег в наших зимних центрах почти метр снежного покрова. Мы увидели, что наши центры уже подготовили горнолыжные курорты, что они начали работать, и что посещаемость очень хорошая», — говорит Голубович.

Он отмечает, что, помимо местных гостей, их посещают туристы из региона. С 11 января Черногория отменила тестирование при въезде в страну.

По прогнозам Голубовича, зимний сезон может продлиться до апреля.