Иваново, , 12:54 — REGNUM Имущественный комплекс в центре Иваново выставлен на продажу компанией ДОМ. РФ, об этом сообщили в пресс-службе компании.

Речь идёт о здании бывшего общежития политехнического университета, общая площадь которого составляет 3,9 тыс. кв. м, а также земельном участке под ним площадью 0,18 га. Комплекс расположен в центре города, рядом с набережной и главными городскими достопримечательностями. Как пояснили в пресс-службе компании, расположение здания делает его привлекательным для размещения здесь гостиницы.

Прием заявок на аукцион по продаже здания с участком в центре Иванова завершается 25 января, сами торги состоятся 29 января. Начальная цена имущественного комплекса составляет 23,6 млн рублей.