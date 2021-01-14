Москва, , 12:49 — REGNUM Экономика России в 2021 году может выйти в плюс и добиться роста, заявил 14 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин в обращении к участникам Гайдаровского форума.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам главы правительства, экономика России уже начала восстанавливаться и даже в разгар кризиса реакция была сдержанной.

«Уже к концу этого года мы рассчитываем выйти в плюс и добиться устойчивого роста», — сказал он.

Мишустин также прогнозирует возвращение инфляции к целевым показателям к концу 2021 года.