Белград, , 12:48 — REGNUM На основании решения правительства Сербии компания «Электрическая сеть Сербии» купила пять процентов акций «Черногорской системы передачи электроэнергии» два дня назад, сообщила 14 января сербская государственная компания EMS.

Как говорится в сообщении, в рамках этой сделки сербская энергокомпания купила 7 288 197 акций CGES у миноритарных акционеров по средней цене 0,9493 евро за акцию, за которые заплатили 6 918 738 евро.

Сербская компания вошла в структуру владения CGES в декабре 2015 года, купив 10,0141 процент акций, так что теперь у них будет 15 процентов акций.

«Покупка дополнительных акций CGES с экономической и деловой точек зрения представляет собой оправданное вложение в успешную компанию, которая осуществляет ту же деятельность, что и наша компания, и чьи доходы, прибыль и активы имеют тенденцию к росту. EMS имеет пропорциональное право на получение дивидендов, от которых ожидается финансовая прибыль. EMS интенсивно осуществляет инвестиционную деятельность на территории Сербии и в то же время работает над укреплением своих межсетевых мощностей. На территории Сербии наша компания активно строит стратегически важный проект, Приобретение дополнительного пакета акций является частью стратегического обязательства EMS по активному участию в укреплении трнасевропейской взаимосвязанности стран, а также в создании и укреплении основы для развития европейского рынка электроэнергии», — сообщили в EMS.