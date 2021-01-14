Москва, , 12:56 — REGNUM Масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции пойдёт на пользу российской экономике, так как снимет мешавшие развитию ограничения. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в видеообращении к участникам Гайдаровского форума, который открылся 14 января.

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Глава правительства отметил, что сейчас приближается переломный момент кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Дальше наступит постепенное улучшение. Вакцинация населения будет означать полноценную защиту от новой инфекции.

«И по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю», — пояснил Мишустин.

Россия первой зарегистрировала свою вакцину и стала активно её использовать, а значит, восстановление здесь должно идти значительно быстрее.