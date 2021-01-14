Москва, 14 января 2021, 12:41 — REGNUM Инфляция в России может вернуться в прежние границы по итогам 2021 года, заявил 14 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин в обращении к участникам Гайдаровского форума.
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Он назвал приоритетом в макроэкономике бюджетную и долговую устойчивость, а также сохранение низкой инфляции, которая в условиях коронавирусного кризиса превысила целевые показатели.
«В прошлом году этот показатель превысил целевой уровень. Ожидаем, что он вернется в прежние границы уже по итогам этого года», — сказал глава правительства.
В 2020 году, по информации Росстата, инфляция составила 4,9%.