Москва, , 12:41 — REGNUM Инфляция в России может вернуться в прежние границы по итогам 2021 года, заявил 14 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин в обращении к участникам Гайдаровского форума.

Следите за развитием событий в трансляции: «Гайдаровский форум: Россия и мир после пандемии — все новости»

Он назвал приоритетом в макроэкономике бюджетную и долговую устойчивость, а также сохранение низкой инфляции, которая в условиях коронавирусного кризиса превысила целевые показатели.

«В прошлом году этот показатель превысил целевой уровень. Ожидаем, что он вернется в прежние границы уже по итогам этого года», — сказал глава правительства.

В 2020 году, по информации Росстата, инфляция составила 4,9%.