Подгорица, , 12:40 — REGNUM Вместо закрывающейся авиакомпании Montenegro airlines власти создают нового национального авиаперевозчика.

Решение о создании государственной компании «ToMontenegro» опубликовано в «Официальном вестнике Черногории».

Как говорится в решении, подписанном премьер-министром Здравко Кривокапичем, учредителем компании является правительство Черногории с долей в 100 процентов.

Основное направление деятельности компании — это авиаперевозки пассажиров и включает в себя: воздушные перевозки пассажиров по регулярным маршрутам с определенным расписанием рейсов; чартерные рейсы; аренду пилотируемых самолетов для пассажирских перевозок; перевозку пассажиров аэроклубами.

Акционерный капитал госкомпании составляет 30 миллионов евро.