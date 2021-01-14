Москва, , 12:37 — REGNUM Пандемия поставила человечество перед развилкой — либо продолжать неолиберальную глобализацию, либо уступить национальному эгоизму, либо продвигать альтернативный вариант глобализации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин. Так он прокомментировал высказывание руководителя направления по устойчивому развитию Центра международных и сравнительно-правовых исследований Жан-Клода Кнебелера, который сказал, что мировое сообщество на фоне эпидемии коронавируса стало более заинтересованным в развитии глобализации.

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«Действительно это очень большая проблема. Потому что есть объективные противоречия. Есть основания для роста неолиберальной модели глобализации и для альтернативных течений. В качестве альтернатив глобализации могут выступать либо локализация и национальный эгоизм, либо другая глобализация, за которую борются альтерглобалисты, — сказал Бузгалин. — И пандемия создает необходимость интеграции по другим правилам, которые предлагают не анти-, а альтерглобалисты. Эти правила предполагают разнонаправленное сотрудничество, честную торговлю, ограничение движения финансовых спекуляций, усиление социальных и экологических ограничений для рынка и бизнеса, большую солидарность во всех сферах, постепенный отказ от интеллектуальной частной собственности и так далее».

Иными словами, как пояснил Бузгалин, речь идет о социал-демократической повестке дня.

«Пандемия создала необходимость именно этого — бесплатные патенты на любую вакцину, взаимная поддержка и солидарность для решения проблем в самых горячих точках, но одновременно пандемия создала предпосылки для усиления современной неолиберальной глобализации, основанной на IT-технологиях и финансовых спекуляциях, — уточнил экономист. — Поскольку все переместилось в интернет-пространство, то бизнес там стал глобальным. На пандемии нажились очень многие крупнейшие бизнес-структуры».

Одновременно с этим, как пояснил Бузгалин, пандемия усилила реакционные тренды — стремление к автаркии и замкнутости.

«Повсюду усиливается авторитарная система, и человечество страдает от эпидемий. Куда пойдет человечество, зависит от его политического выбора. Оно стоит на развилке. Когда рождался капитализм, кто-то выбирал сохранение феодальных империй, а кто-то — буржуазные реформы и революции. Соответственно одни раньше, а другие позже переходили к капитализму. Так и сейчас стоит необходимость перехода к новой системе — к социализму. Кто и как туда пойдет, зависит от политических процессов. Но есть и другой тренд — движение назад к феодализму», — подытожил Бузгалин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая на Гайдаровском форуме, Кнебелер заявил, что на протяжении последних пяти лет в мире развивались процессы, которые шли против тенденции к глобализации. Но сейчас появились признаки того, что эти процессы идут на спад.

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