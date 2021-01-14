Москва, , 12:33 — REGNUM В России планируется запустить новый инвестиционный цикл, который позволит увеличить количество рабочих мест с достойной заработной платой. Об этом 14 января заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в обращении к участникам Гайдаровского форума.

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"Для того чтобы увеличить количество рабочих мест с достойной заработной платой, мы планируем запустить новый инвестиционный цикл», — сказал он.

По словам Мишустина, в России уже заработал механизм заключения инвестиционных соглашений в рамках закона о защите и поощрении капиталовложений. Так, в 2020 году было заключено 25 таких соглашений в различных сферах экономики. Общий объём инвестиций превысил 1 трлн рублей. Для реализации проектов будет создано 20 тыс. новых рабочих мест.

В дальнейшем планируется расширить использование данного механизма.