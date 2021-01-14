Иркутск, , 12:33 — REGNUM Иркутский, Ольхонский и Слюдянский районы Иркутской области примут участие в эксперименте по созданию единого информационного ресурса о земле и недвижимости. Соответствующее постановление утвердило Правительство РФ. Подробности сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Единый информационный ресурс объединит информацию о землях сельскохозяйственного назначения, лесных участках, заказниках, памятниках природы, градостроительной документации органов местного самоуправления и другое. Таким образом, жители получат наиболее полную информацию и об объекте недвижимости и о земельном участке, выбираемом под строительство», — пояснила министр имущественных отношений Марина Быргазова.

Базовыми данными для создания единого ресурса станут сведения из ЕГРН, единой электронной картографической основы, федерального фонда пространственных данных, фонда данных государственной кадастровой оценки, федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса и государственного адресного реестра.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эксперимент рассчитан на 2021 год. В нем также участвуют Татарстан, Краснодарский край и Пермский края. Глава российского правительства Михаил Мишустин полагает, что таким образом в оборот можно вовлечь неиспользуемые объекты, а также предоставить гражданам и организациям полную информацию об участках.

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