Уфа, , 12:23 — REGNUM Экспертный совет Фонда развития промышленности РФ (ФРП) одобрил два займа для реализации проектов в Башкирии. Об этом 14 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Так, предприятие «НПП ОЗНА-Инжиниринг» получит заем в размере 92,5 млн рублей на проектирование и строительство мобильных установок подготовки нефти. По информации представителей предприятия, российским нефтегазовым компаниям требуется порядка 37 мобильных комплексов в год. При этом порядка 30% этого рынка занимают иностранные производители.

Компании «Грайн» из Уфы будет предоставлен заем на сумму 140 млн рублей в рамках программы «Повышение производительности труда». Эти средства будут направлены на установку современного оборудования. Таким образом планируется повысить производительность труда на 30% при выпуске ПВХ профилей для оконных систем. В результате будет уменьшен на 3% уровень брака и увеличен на 50% объема выпуска продукции (до 30 тысяч тонн в год).

Общий бюджет реализации данного проекта составляет 226,1 млн рублей: 140 млн рублей из которых могут быть предоставлены Фонда развития промышленности РФ в виде льготного займа.

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