Салехард, , 12:14 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 112 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 115 случаев.

Основные очаги заражения на 14 января в ЯНАО: Новый Уренгой — 16 случаев; Салехард и Надымский район — по 13; Надымский район и Ноябрьск — по 12.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 14 января 34 068 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 27 977 человека, 361 пациент с COVID-19 скончался (на одного человека больше, чем днём ранее).