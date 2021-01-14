Москва, , 12:17 — REGNUM Вероятность отключения России от системы всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT мала, но всё же присутствует. Об этом 14 января заявил председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"Если говорить об отключении от SWIFT, я в это не верю», — сказал Аксаков.

Парламентарий отметил, что данная организация является международной со штаб-квартирой в Брюсселе. Формально она является самостоятельной, хотя США и имеет на нее большое внимание и способны вмешаться в её деятельность.

«Если будет отключение серьёзной организации, которая имеет такой вес в SWIFT, как Россия, то это очень сильно ударит по авторитету SWIFT, и я полагаю, что они вряд ли на это пойдут. Но теоретически это возможно. И мы к этому подготовились. Есть система внутренней передачи финансовых сообщений внутри страны», — заявил Аксаков.

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