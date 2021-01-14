Екатеринбург, , 12:11 — REGNUM Свердловскую область за время новогодних каникул посетили порядка 100 ты. человек. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

В Екатеринбурге крупные отели были загружены на 50−70%, а загрузка загородных достигала 100%. Максимальная была отмечена в период с 31 декабря по 4 января 2021 года, отмечает замминистра инвестиций и развития региона Евгений Копелян.

В Центре развития туризма полагают, что в основном людей интересуют зимние развлечения. Почти 30 тыс. человек посетили горнолыжный комплекс на горе Белой. А в Екатеринбурге граждан привлёк традиционный фестиваль ледовых скульптур «Вифлеемская звезда». Ледяные шедевры были созданы мастерами из Архангельска, Сергиева Посада, Санкт-Петербурга, Кургана и многих других территорий России.