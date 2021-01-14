Чебоксары, , 11:58 — REGNUM В 2020 году в Чувашии привели в нормативное состояние более 60 км участков федеральных трасс. В том числе реконструкция участка на въезде в Чебоксары завершена на 35%, в 2021 году планируется приступить к строительству второй очереди Сурского моста. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

В прошлом году на федеральной трассе М-7 «Волга» капитально отремонтировали более 20 км в Цивильском и Козловском районах. На автодороге А-151 Цивильск — Ульяновск, по которой движется транзитный транспорт в направлении Самары, капитально отремонтировали около 33 км в Цивильском, Канашском и Комсомольском районах.

На 35% выполнена реконструкция участка км 637 — км 643 на въезде в Чебоксары. Здесь строится двухуровневая развязка. В управлении отмечают, что это обеспечит безопасное распределение транспортных потоков на участке примыкания к западному подъезду к Чебоксарам. Возле деревень Яуши и села Хыркасы ведется строительство двух надземных пешеходных переходов.

Также проводились мостовые работы. В 2020 году на дороге А-151 началась реконструкция моста через реку Малый Цивиль и строительство двух надземных пешеходных переходов на трассе М-7. Завершено строительство эстакады к Сурскому мосту на федеральной трассе М-7.

В ведомстве отмечают, что в 2021 году в Чувашии планируют начать возведение второй очереди Сурского моста на трассе М-7. Общая протяженность мостового перехода составит 5,674 км. Работы разбиты на два этапа.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чебоксарском районе Чувашии участок автодороги «Вятка» (от посёлка Кугеси до города Новочебоксарска) перешёл в федеральную собственность. При этом ранее из оперативного управления в собственность Чувашии передан восточный подъезд к Чебоксарам протяженностью 3,3 км. С учётом данных изменений протяженность дорог, находящихся в оперативном управлении ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», составила 2048 км, из них в Чувашии — 333 км.