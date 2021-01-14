Липецк, , 11:56 — REGNUM В Липецкой области экс-руководитель АО «Липецкая ипотечная корпорация» признан виновным в сокрытии денег от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Директор акционерного общества в 2018 и 2019 году, по версии следствия, сокрыл денежные средства, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам — произвел взаиморасчёты с контрагентами через третьих лиц, сокрыв более трёх миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в особо крупном размере». На имущество фигуранта стоимостью более 2,5 миллионов рублей наложен арест.

Следователи считали, что директор действовал умышленно, так как игнорировал неоднократные требования о погашении задолженности, направив сокрытые денежные средства на платежи, не имеющие приоритета. Свою вину он не признал. Суд признал экс-директора АО «ЛИК» виновным и приговорил его к штрафу в размере 200 тысяч рублей, но на основании статьи 78 УК РФ его освободили от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.