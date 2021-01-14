Сеул, , 12:06 — REGNUM На рынке смартфонов Южной Кореи, который в 2020 году пострадал из-за пандемии коронавируса, наблюдаются тенденции роста. Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на исследовательскую компанию Counterpoint Research.

Согласно прогнозам, в 2021 году отгрузка смартфонов на южнокорейский рынок составит 19 млн единиц, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом.

Предполагается, что рост спроса будет обусловлен распространением смартфонов с поддержкой стандарта связи 5G, появлением моделей со складным или гнущимся корпусом, а также других новинок.

В компании отмечают, что положительный эффект также окажет снижение тарифов на услуги мобильной связи.

Отмечается, что доля 5G-смартонов увеличится с 49% в 2020 году до 87% в 2021 году.

Согласно прогнозам, южнокорейская компания Samsung Electronics сохранит долю на рынке на уровне 65%, компания Apple улучшит свой показатель до 22%, а компания LG сохранит показатель на уровне 10%.