Москва, , 11:45 — REGNUM Финансовые власти РФ могут в очередной раз попытаться решить все проблемы страны механическим повышением налогового бремени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал соответствующий прогноз эксперта Bank of America.

«Рост налогов возможен, потому что мы не знаем, каким будет 2021 год в мире. Соответственно мы не знаем, каким он будет в России. Вполне возможно, что бухгалтеры, которые сидят в Минфине РФ, будут решать все проблемы механическим усилением фискального бремени. Это вполне может случиться, — сказал Делягин. — Потому что Россия оказалась единственной страной в мире, которая ответила на кризис усилением налогового давления. Например, повышением НДС с 18% до 20%. И усилением административного давления в виде разнообразных штрафов. И это, безусловно, тенденция, это либеральный взгляд на мир, который будет только усиливаться, потому что у нас социально-экономическая политика всецело либеральная».

Как полагает Делягин, для потребительской активности и совокупного спроса это будет означать сжатие.

«Произойдет падение деловой активности и уровня жизни, — сказал экономист. — Повышение налогов абсолютно контрпродуктивно. И стимулируя деловую активность при низких налогах, вы получите больше, чем подавляя деловую активность высокими налогами. Но для либеральных бухгалтеров такое понимание непосильно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что экономическая политика российских либералов приводит к тому, что в стране падает общий объем поступления налогов.

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