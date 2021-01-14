Барнаул, , 11:39 — REGNUM В связи с эпидемии коронавируса и последовавшими за ней ограничительными мероприятиями, в Алтайском крае региональную поддержку в 2020 году получили 77 субъектов турбизнеса на сумму более 11,5 миллиона рублей. Из федерального бюджета были предоставлены безвозмездные субсидии в размере 66 миллионов рублей. Об этом сегодня, 14 января, информирует пресс-служба правительства региона.

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Кроме того, на федеральном уровне для представителей турбизнеса в связи с COVID-19 было предусмотрено более 30 видов господдержки финансового и нефинансового характера. В число наиболее востребованных мер вошли безвозмездные субсидии, беспроцентные кредиты на зарплату, кредиты на восстановление деятельности под 2% годовых с возможностью списания.

В условиях ухудшения экономической ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции для поддержки турбизнеса в 2020 году были разработаны новые региональные механизмы поддержки, сообщает управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. Также перераспределены средства государственной программы «Развитие туризма в Алтайском крае» с увеличением объема финансирования на эти цели в 4,5 раза.

В том числе, была введена финансовая поддержка, предусматривающая компенсацию затрат на аренду офисов, оплату электроэнергии и услуг по дезинфекции объектов, а также на приобретение оборудования и дезинфицирующих средств. Ее использовали 55 субъектов туристской индустрии на общую сумму более 5 миллионов рублей: 36 туристических компаний и 19 объектов размещения, в том числе санатории.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемия коронавируса достаточно сильно сказалась на посещаемости Алтайского края туристами в 2020 году. По словам начальника регионального управления по развитию туризма Евгения Дешевых, если год назад на Алтай при приехали 2,2 млн гостей, то турпоток 2020 года составит 1,3 млн человек. Тяжелее всего пришлось тем, кто специализируется на работе с иностранными гостями и на выездном туризме. Объем платных услуг в сфере туризма за 11 месяцев 2020 года снизился на 1,3 млрд рублей (по сравнению с 2019 годом снижение составило 27%).

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