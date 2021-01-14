Москва, , 11:35 — REGNUM Результаты по достижению целей, поставленных ООН перед мировым сообществом, например, в связи с сокращением бедности и повышением продовольственной безопасности, пока ещё не впечатляют. Об этом 14 января заявил руководитель направления по устойчивому развитию Центра международных и сравнительно-правовых исследований Жан-Клод Кнебелер на Гайдаровском форуме.

Следите за развитием событий в трансляции: «Открылся Гайдаровский форум: Россия и мир после пандемии — все новости»

"Результаты пока ещё не сильно впечатляющие. Прошлый год стал одним из немногих годов на протяжении нашей истории, в котором увеличилась бедность на планете, снизилась степень продовольственной безопасности», — заявил Кнебелер.

«Эпидемия коронавируса может являться свидетельством того, что человечество слишком сильному испытанию подвергает нашу планету, и всё это создаёт определённые препятствия для достижения этих целей», — указал он.