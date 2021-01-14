Москва, , 11:35 — REGNUM Центральный банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 13 января на сумму 2,3 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

Отмечается, что регулятор продал валюту в рамках упреждающих мер по снижению волатильности.

Объём валюты, проданной Центробанком, за период с 10 марта 2020 года по 14 января 2021 года составил 1 трлн 681,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $432,63 млрд.

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