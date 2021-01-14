Москва, , 11:41 — REGNUM Жалобы на проблемы с закупками подсолнечного масла и сахара для торговых сетей не поступали в Министерство промышленности и торговли РФ после решения правительства зафиксировать цены на эти товары. Об этом сообщили 14 января в Минпромторге.

Ранее в СМИ появились сообщения о трудностях, с которыми столкнулись небольшие и средние розничные сети при закупке подсолнечного масла и сахара по регулируемым ценам.

«В Минпромторг России официально не поступала информация от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой масла и сахара», — сообщили в министерстве ТАСС.

В Минпромторге добавили, что около 7 тыс. участников, включая организации оптовой торговли, поддержали к настоящему моменту соглашение о регулировании оптовых и розничных цен на сахар и масло.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года в России установили предельные цены на подсолнечное масло и сахар, они будут действовать до 1 апреля 2021 года. Для масла отпускная цена составляет 95 рублей за литр, розничная цена — 110 рублей за литр. Для сахара — 36 и 46 рублей за 1 кг соответственно.

Читайте также: Минпромторг: соглашения по ценам не вызвали дефицита сахара и масла