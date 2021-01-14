Ради борьбы с эпидемией: развитые страны призвали помочь отсталым регионам
Контроль над распространением эпидемии коронавируса требует большей координации на межународном уровне. Об этом 14 января заявил руководитель направления по устойчивому развитию Центра международных и сравнительно-правовых исследований Жан-Клод Кнебелер на Гайдаровском форуме.
Цифровой рубль не заменит «бумажный» — замглавы Центробанка РФ
Спрос на цифровой рубль есть уже сейчас. Об этом 14 января сообщил заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Итоги эпидемии: тенденция к деглобализации идёт на спад?
Мировое сообщество на фоне эпидемии коронавируса стало более заинтересованным в развитии глобализации. Об этом 14 января заявил руководитель направления по устойчивому развитию Центра международных и сравнительно-правовых исследований Жан-Клод Кнебелер на Гайдаровском форуме.
«Человечество подвергает планету сильному испытанию» — уроки эпидемии
Результаты по достижению целей, поставленных ООН перед мировым сообществом, например, в связи с сокращением бедности и повышением продовольственной безопасности, пока ещё не впечатляют. Об этом 14 января заявил руководитель направления по устойчивому развитию Центра международных и сравнительно-правовых исследований Жан-Клод Кнебелер на Гайдаровском форуме.