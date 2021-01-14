Результаты по достижению целей, поставленных ООН перед мировым сообществом, например, в связи с сокращением бедности и повышением продовольственной безопасности, пока ещё не впечатляют. Об этом 14 января заявил руководитель направления по устойчивому развитию Центра международных и сравнительно-правовых исследований Жан-Клод Кнебелер на Гайдаровском форуме.