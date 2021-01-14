Оренбург, , 11:30 — REGNUM В Оренбурге снова выросла розничная цена на автомобильный бензин. По данным Оренбургстата, с 28 декабря по 11 января средняя стоимость литра топлива увеличилась на 0,1% и составила 45,79 рубля.

Неизменным остался ценник на бензин марки АИ-98. Бензин марки АИ-92 подорожал на 0,2% (с 43,19 рубля до 43,26 рубля), а АИ-95 — на 0,1% (с 46,76 до 46,79 рубля). Также выросла стоимость дизтоплива — с 48,94 до 48,98 рубля (0,1%).

До этого рост цен на бензин отмечен с 21 по 28 декабря 2020 года. В этот период топливо подорожало также на 0,1%. Средняя стоимость литра составила 45,71 рубля. Рост произошёл за счет увеличения розничной цены на бензин марки АИ-98. Этот вид топлива вырос цене на 0,4% (52,16 до 52,39 рубля).