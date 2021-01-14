Москва, , 11:17 — REGNUM Банки РФ должны объяснять причины отказа в выдаче кредита, а не отказываться делать это, ссылаясь на банковскую тайну. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил экономист Михаил Хазин, комментируя информацию о том, что банки выступили против инициативы обязать их раскрывать клиентам причины отказов в кредитах из-за коммерческой тайны, распространяющейся на внутренние модели оценки платежеспособности клиентов.

«Вот вам пример — «Твиттер» закрыл аккаунт не только самого Трампа, но и его сторонников. Он не говорит правды: «Мы вам закрыли аккаунт за то, что вы сторонник Трампа». Вместо этого он говорит: «Вы сослались на некоторые сообщения, которые мы признали экстремистскими и несоответствующими нашим правилам». Так и с банками. В реальности банки врут. Они не говорят правды, почему они не выдают кредиты. Они сочиняют легенды, — сказал Хазин. — В реальности там сидит человек, который смотрит на потенциального заемщика и в рамках неких критериев определяет, кому выдавать кредиты, а кому не выдавать. Кроме того, не забудьте, если они говорят, что есть банковская тайна в этом вопросе, то почему не является банковской тайной то, что данному человеку отказали в кредите? Должна быть симметрия. Если вы в какие-то базы данных выдаете информацию о том, что человеку не дали кредит, то вы обязаны ему дать информацию о том, в какой именно вашей внутренней модели он не проходит. Более того, ему должны сказать: «Вот наша модель, и вы не проходите здесь и здесь. И мы даем вам возможность исправить это в течение нескольких недель».

Поэтому государство, как полагает Хазин, должно вести себя в данном вопросе крайне жестко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время банки могут отказать в выдаче кредита клиенту без объяснения причин.

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