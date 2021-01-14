Ашхабад, , 11:13 — REGNUM В Туркмении в ближайшее время планируют запустить Малайскую газокомпрессорную установку, которая позволит вдвое увеличить экспорт туркменского газа, сообщает информационное агентство «Туркмения сегодня».

Сотрудничество в газово-энергетической отрасли обсудили президент республики Гурбангулы Бердымухамедов и новый посол Китая Цянь Найчэн. Мощность газокомпрессорной установки составит 30 млрд куб. метров газа в год.

Напомним, власти Туркмении планировали открыть Малайскую газокомпрессорную установку к 25-летию независимости республики, которое отмечают 12 декабря. Газ из установки поступит в газопровод Малай — Багтыярлык.

Отметим, Туркмения является крупным поставщиком газа в Китай. Газ из Малайского месторождения поступает в КНР по газопроводу Средняя Азия — Китай, который проходит через Узбекистан и Казахстан.

Газопровод от месторождения Малай до пункта замера газа рядом с поселком Багтыярлык на границе с Узбекистаном построили в 2012 году. Он проходит через пустыню Каракумы и является частью газопровода Средняя Азия — Китай.

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