Москва, , 11:14 — REGNUM Самой популярной маркой автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) на авторынке Москвы по итогам 11 месяцев 2020 года стала Hyundai. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За отчетный период дилеры корейской марки продали в российской столице 12 062 внедорожника и кроссовера бренда Hyundai — это на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

На второй строчке оказалась марка Nissan, чьи продажи выросли на 6,3%. За период с января по ноябрь 2020 года японская компания реализовала в Москве 11 155 автомобилей сегмента SUV. Замыкает тройку лидеров еще одна корейская марка — KIA (8843 ед.; — 6%).

Четвертое и пятое места заняли соответственно BMW (8818 шт.; +24%) и Toyota (6440 ед.; — 10,8%).

В рейтинг самых продаваемых моделей автомобилей сегмента SUV в столице входят: кроссовер Hyundai Creta (7177 шт.; +2%), Nissan Qashqai (5666 шт.; +30,5%), Volkswagen Tiguan (5331 ед.; — 10%), а также Nissan X-Trail (3990 шт.; — 0,7%) и Skoda Kodiaq (3894 шт.; — 19%).

Напомним, Lada Granta стала самым продаваемым автомобилем АвтоВАЗа на российском авторынке по итогам 2020 года.

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