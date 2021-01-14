Москва, , 11:08 — REGNUM Цифровой рубль позволит производить альтернативный существующим способ платежей. Об этом 14 января сообщил заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, введение новой формы национальной валюты должно удешевить платежные сервисы и увеличить конкуренцию в системе платежей, уверен представитель регулятора. Также данная форма денег позволит реализовать функционал, который невозможен при использовании наличной и безналичной формы денег.

«В частности, можно будет отстроить систему отслеживания платежей, которая позволит более точно и оперативно наблюдать целевое использование средств в финансовой системе в тех случаях, когда это необходимо», — заявил Заботкин.

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