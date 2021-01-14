Москва, , 10:54 — REGNUM Российские торговые сети не подавали жалоб на сложности в закупках масла и сахара после фиксации цен на эти продукты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

«В Минпромторг России официально не поступала информация от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой масла и сахара», — говорится в сообщении пресс-службы.

В конце 2020 года в правительстве установили предельную отпускную цену на подсолнечное масло в размере 95 рублей за литр, а розничную цену — в 110 рублей за литр. Цена на сахар установлена на уровне 36 и 46 рублей за один кг соответственно.