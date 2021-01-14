Ольхонский район, Иркутская область, , 10:52 — REGNUM На самый большой остров Байкала можно добраться теперь на самолёте L-410. О возобновлении полётов на Ольхон корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе авиакомпании «СиЛА».

С 15 января полет будет осуществляться единым рейсом Иркутск — Хужир — Улан-Удэ — Чита — Улан-Удэ — Хужир — Иркутск. Улететь на Ольхон из Иркутска, Улан-Удэ и Читы можно в пятницу и воскресенье.

Полеты из Иркутска заведены в 10:15, из Хужира в 17:40. Из Улан-Удэ в Хужир в 16:10, из Хужира в 11:40. Из Читы в Хужир в 15:30, из Хужира в 11:40. Таким образом, одним днем можно улететь по маршруту Иркутск — Хужир — Иркутск в пятницу и воскресенье.

Из Улан-Удэ и Читы можно прилететь на Ольхон в пятницу, вернуться в воскресенье.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2021 году авиакомпания «СиЛА» намерена осуществлять авиарейсы на территории 11 регионов Сибири от Алтайских гор до края Земли — в Магаданскую область и Чукотский автономный округ.

Читайте также: От Алтайских гор до края Земли: куда в 2021 году полетит «СиЛА»?