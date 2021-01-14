Москва, , 10:51 — REGNUM Водород должен стать «энергией будущего», и именно Россия может стать одним из ключевых экспортёров водорода. Об этом 14 января заявил председатель Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия» Рае Квон Чунг на Гайдаровском форуме.

«Что это значит для России и для развивающихся стран — что это значит, сократить выбросы углерода и других вредных газов до нуля? … Россия может стать экспортёром водорода, и Россия может стать очень конкурентоспособной на этом рынке, точно так же, как она сейчас занимается экспортом природного газа», — заявил Чунг.

«С технической точки зрения это будет непросто, и Россия одна не сможет решить эту проблему. Поэтому потребуются общемировые усилия, потребуется помощь со стороны других стран: Южной Кореи, (стран) Европейского союза… Эти страны в плане помощи могут взять на себя обязательства по покупке водорода, производимого в России. И это может нам помочь в целом», — указал он.

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