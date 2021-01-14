Москва, , 10:49 — REGNUM В Россию в 2020 году импорт товаров из стран дальнего зарубежья сократился на 5,6% по сравнению с 2019 годом, составив $205,1 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Так, по данным ведомства, ввоз летательных аппаратов сократился на 22,8%, судов и плавучих средств — на 16,5%, электрооборудования — на 4,5%.

Кроме того, импорт мыла и синтетических моющих средств сократился на 6,1%, поставки растительного масла — на 12,4%, сахара — на 10,8%, алкогольных и безалкогольных напитков — на 3,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, объём товарооборота России и Китая по итогам 2020 года сократился на 2,9% по сравнению с уровнем предыдущего года и составил $107,76 млрд. Импорт российских товаров сократился на 6,6%, экспорт из Китая в Россию, напротив, вырос на 1,7%, до $50,58 млрд.

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