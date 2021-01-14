Краснодар, , 10:47 — REGNUM В Краснодаре будет запущена крупноузловая сборка новых троллейбусов на базе МУП «КТТУ», об этом 14 января сообщил в своём телеграм-канале глава города Евгений Первышов.

«Краснодару требуется масштабное обновление общественного транспорта. Новые трамваи мы закупаем, а современные троллейбусы будем собирать сами. Сегодня подписали трехстороннее соглашение между администрацией города, Краснодарским трамвайно-троллейбусным управлением и компанией-производителем электротранспорта «Алькор» по наладке крупноузловой сборки троллейбусов на базе КТТУ», — написал Первышов.

Крупноузловая сборка троллейбусов в кузове, который, по словам Первышова, пока не представлен на российском рынке, будет запущена уже с начала года. Помимо новых троллейбусов и экономии, город получит новые рабочие места.

«Мы достигли договоренности с компанией CLAAS о помощи в обучении нашего персонала и наладке производства. В результате мы получим российские троллейбусы немецкого качества. В свое время этот производитель успешно перешел от крупноузловой сборки к полному циклу производства комбайнов, у них большой опыт», — уточнил Первышов.

В 2021 году в Краснодаре намерены собрать не менее десяти новых троллейбусов. Всего предстоит обновить 143 единицы подвижного состава в КТТУ, а общая потребность города в новых троллейбусах на ближайшие годы составляет около 200 единиц.