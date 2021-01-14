Душанбе, , 10:47 — REGNUM Уровень инфляции в потребительском секторе Таджикистана по итогам 2020 года составил 9,4%, сообщает 14 января издание «Авеста» со ссылкой на агентство по статистике.

В начале 2020 года власти республики прогнозировали инфляцию в 7%. Однако этот показатель был достигнуто уже по итогам января—октября 2020 года.

За год продовольственные товары подорожали на 13%, непродовольственные товары — на 5,8%, услуги — на 4%. Значительный рост цен отмечается на масло и жиры — 42,2%, сахар — 40,7% и картофель — 19,8%.

Значительный рост цен наблюдается с сентября 2020 года. За год хлопковое масло подорожало на 50,7%, гречневая крупа — на 38,7%, макаронные изделия — на 30%, сливочное масло — на 14,3%.

Рост цен на импортную продукцию объясняется ослаблением курса национальной валюты Таджикистана — сомони. Местная продукция также подорожала из-за падения курса: корма и горючее в республике являются импортными товарами.

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