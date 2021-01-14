Москва, , 10:32 — REGNUM Сегодня, 14 января, российская валюта в буквальном смысле «забаррикадировалась» в торговом коридоре 73,00−75,00 и никак не хочет из него выходить, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

«Не помогает ни рост доходностей по американским гособлигациям, ни волатильность на нефтяном рынке, ни даже объявление Минфина России о покупке иностранной валюты в следящие несколько недель на 106,3 млрд рублей.

Курс рубля стоит как «вкопанный» вблизи 73,50−74,00 за американский доллар, возможно, надеясь на еще одну волну рыночного оптимизма, особенно если сегодня новоизбранный президент США Джо Байден, как и обещал, объявит о дополнительных триллионных госрасходах на поддержание американской экономики.

Если это случится, то американская валюта может вновь оказаться под давлением и российский Минфин очень кстати с 15 января начнет скупать дешевеющие доллары, попутно не пуская рубль укрепляться далее 73,00−73,50, оставляя ему единственный путь, — сначала к 74,00, а потом и к верхней границе торгового коридора 75,00», — считает эксперт.

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