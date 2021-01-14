Москва, , 10:25 — REGNUM Наше государство называет себя социальным, но свои законные проблемы намерено поправить за счет самых бедных, отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров в четверг, 14 января, комментируя инициативу министерства строительства.

Ранее «Известия» сообщили, что ведомство до конца 2021 года намерено внести в Госдуму законопроект «о создании условий для формирования рынка частного наёмного жилья», чтобы таким образом повысить «прозрачность» этого рынка.

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« П опытки контролировать огромный рынок аренды жилья практически во всех городах, независимо от размера, делаются очень давно. Все эти попытки были безуспешными, потому что они затрагивают прямые материальные интересы десятков миллионов людей, но прежде всего — арендодателей.

Одним из главных, если не самым главным фактором социальной стабильности в России была бесплатная приватизация жилья. Именно поэтому абсолютно обнищавшее в девяностые годы народное большинство очень часто имело фактически безальтернативный источник дохода, а именно — сдачу в аренду своего бесплатно полученного советского жилья.

Во-вторых, этот источник дохода диктовал и очень распространенную практику приобретения однокомнатных квартир. Их можно купить по нижней стоимости, и они же будут тебя кормить всю жизнь. Тысячи и тысячи жительниц, например, Москвы так и делают: живут с доходов от сдачи в аренду своих квартир, а сами где-то ютятся.

Доходы эти вовсе не велики, и для абсолютного большинства арендодателей 13-процентный налог — это заметная сумма. При этом государство, конечно, совершенно право в том, что хочет собирать налоги и с этой статьи доходов. Но народ наш беден, и повторю: для очень и очень многих, если не для большинства, сдача своих квартир в аренду является единственным источником дохода. И получается, что в современных условиях России государство налагает основное налоговое бремя не на миллиардеров, по прогрессивной шкале, а на бедных.

С технической точки зрения это будет зона постоянных социальных конфликтов и недовольств. Потому что, согласно давнему уже социологическому опросу, в Москве доля тех, кто впервые поселился в столице, составляет 50%, и ясно, что абсолютное большинство из них являются арендаторами квартир (тех, чьи родители переехали в Москву и кто родился в столице — 20%, тех, у кого в Москву приехали бабушки и дедушки и далее — 30%).