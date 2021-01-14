Сеул, , 10:31 — REGNUM В декабре 2020 года индекс экспортных цен в Южной Корее составил 92,19 пункта, что на 0,1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, показатель продолжает падать на протяжении пяти месяцев подряд с августа 2020 года. В годовом исчислении индекс упал на 5,4%.

Отмечается, что цены на уголь и нефтепродукты в Южной Корее выросли на 10,9%, однако стоимость компьютеров, оптических и электронных устройств, напротив, сократилась на 1,3%, полупроводников — на 0,4%.

В декабре 2020 г. индекс импортных цен в стране вырос на 1,8%, до 97,77 пункта из-за роста цен на нефть. Показатель вырос после пятимесячного спада.

За весь 2020 год экспортные цены в Южной Корее упали на 5,3%, а импортные — на 8,7%.