Москва, , 10:10 — REGNUM Самым популярным городом для переезда специалистов ради новой работы из Москвы стал Санкт-Петербург. Чаще других готовы переехать руководители (34%) и прорабы (30%), проводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Топ-менеджеры также хотят переехать в Краснодар и Нижний Новгород, прорабы кроме Санкт-Петербурга — в Иркутск и Уфу.

После Санкт-Петербурга в рейтинге предпочтений у программистов (21%) — Екатеринбург и Казань, у логистов (19%) и менеджеров по продажам (17%) — Краснодар и Сочи. Меньше всего желающих покинуть Москву среди бухгалтеров (12%).

Как сообщало ИА REGNUM, в поисках работы больше всего молодежи готово уехать из Тольятти, Омска, Барнаула, Челябинска и Волгограда.

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