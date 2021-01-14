Казань, , 10:32 — REGNUM До завершения осенне-зимней навигации из столицы Татарии в Архангельск открыли прямое авиасообщение. Рейсы осуществляет авиакомпания «РусЛайн», сообщает пресс-служба казанской воздушной гавани.

Перелеты из столицы Татарии выполняются по понедельникам и четвергам в 14:45 с прибытием в Архангельск в 17:00 (время в городах совпадает с московским). В обратном направлении воздушный борт отправится по вторникам и пятницам в 11:35, с прилетом в Казань в 13:40. Время в пути на самолете Bombardier CRJ 200 составит около двух часов.

Полеты по данному маршруту запланированы до конца марта 2021 года. Направление Казань — Архангельск вошло в список субсидированных рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, международный аэропорт «Казань» с 31 декабря 2020 года по 10 января текущего года обслужил более 78,4 тыс. пассажиров. Внутренними (федеральными) маршрутами воспользовались свыше 68,5 тыс. человек, что превышает показатель за аналогичный период предыдущего года на 11,27%.

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