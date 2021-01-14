Киев, , 09:57 — REGNUM В 2020 году транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины достиг минимального показателя за последние 30 лет. Об этом заявил генеральный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

По его словам, в прошлом году российская госкорпорация сократила транзит газа через территорию Украины на 38%, до 55,8 млрд куб. м.

При этом, уточнил он, Газпром заплатил за мощности в размере 65 млрд куб. м, поскольку в контракте присутствует норма «качай или плати».

«С другой стороны — (55,8 млрд куб. м) это наименьший показатель за последние 30 лет», — написал Макогон в колонке для издания «Экономическая правда».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно действующему сейчас транзитному контракту, подписанному в конце 2019 года, Россия обязана обеспечить транзит газа через Украину в годовом объеме всего 40 млрд кубометров топлива. В 2020 году этот показатель составлял 65 млрд кубометров, в 2019 году транзит российского газа через Украину был на уровне порядка 90 млрд кубометров.

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