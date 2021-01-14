Каракас, , 09:54 — REGNUM Закон о борьбе с блокадой направлен на защиту инвестиций в Венесуэлу от последствий торгово-экономических санкций, введённых властями США. Об этом заявила вице-президент страны Делси Родригес в интервью Venezolana de Televisión.

По её словам, новый закон также призван способствовать участию национальных бизнес-секторов в стратегических производственных сферах страны, а также привлекать международный капитал для восстановления экономики, пострадавшей в последние годы от принудительных мер со стороны Вашингтона.

Родригес напомнила, что в этой связи были подписаны важные соглашения об инвестициях в такие области экономики, как горнодобывающая промышленность, нефть и туризм, где инвесторы страны могут оказать положительное влияние на развитие национальной экономической деятельности.