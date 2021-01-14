Ярославль, , 09:39 — REGNUM Безработица в Ярославской области снизилась с 4,8% в августе 2020 года до 2% в настоящее время. Об этом сообщает правительство Ярославской области. Власти полагают, что ситуация на рынке труда стабилизировалась.

Служба занятости в Ярославле Yarregion.ru

В августе на учете в органах службы занятости состояли более 30 тысяч граждан, сейчас — 13 тысяч. Наименьший уровень безработицы отмечается в Переславле-Залесском, Ростове и Ярославле: 1%, 1,5% и 1,6% соответственно.

«В 2021 году ставим перед собой задачу выйти к допандемийному показателю — 1,1%. Продолжим работу по организации самозанятости, повышению эффективности устройства на работу граждан, имеющих сниженный потенциал на рынке труда, легализации трудовых отношений», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Сейчас в банке вакансий органов службы занятости 10,5 тысячи предложений, 65% из них относится к рабочим профессиям. Наибольшую потребность в кадрах испытывают организации здравоохранения и обрабатывающие производства. Наименьшая потребность в специалистах — в отраслях торговли, финансовой деятельности, строительства.

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