Пекин, , 09:13 — REGNUM Несмотря на затяжную торговую войну между Китаем и США, товарооборот между этими странами вырос на 8,3% и по итогам 2020 года превысил $586,7 млрд. Об этом 14 января сообщило Главное таможенное управление КНР.

Читайте также: Товарооборот между Северной Кореей и Китаем сократился на 73%

Так, экспорт из Китая в США за январь — декабрь прошлого года вырос на 7,9%, составив $451,81 млрд. За тот же период Соединённые Штаты ввезли в КНР товаров на $134,9 млрд, что на 9,8% больше, чем в 2019 году.

Ранее по теме: В Китае оценили потери от торговой войны с США

Для сравнения: в 2019 году китайско-американский товарооборот достиг $541,2 млрд, сократившись на 14,6%.